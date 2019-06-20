20 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Sivasspor’un 3 gözdesi
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Rıza Çalımbay, G.Saray’dan ayrılacak Eren Derdiyok, F.Bahçeli Alper Potuk, Konyaspor’a veda hazırlığındaki Yatabare’ye teklifte bulunduklarını açıkladı.
Geçen sezon Süper Lig'de yaşadığı düşme korkusunu tekrar yaşamamak için transferde nokta atışı yapmaya hazırlanan Sivasspor, önemli isimleri gündemine aldı. TRT Spor'a konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Al-Nassr ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Bruno Uvini'nin yanı sıra G.Saray'dan ayrılacak olan Eren Derdiyok, F.Bahçeli Alper Potuk ve Konya'ya veda hazırlığındaki Yatabare'ye teklifte bulunduklarını açıkladı. 12 oyuncu almak istediklerini belirten Çalımbay, transferin gözdelerinden olan Emre Kılınç konusunda ise, "Kulübün menfaatleri için Emre Kılınç'ın transferine izin veririm" değerlendirmesinde bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"