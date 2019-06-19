19 Haziran 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür

Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

ekiplerinden Demir Grup , sözleşmesi sona eren kaleci 'a kulübe verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tolgahan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Üç sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen kaleci Tolgahan, 56 maçta görev aldı.

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