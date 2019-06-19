19 Haziran 2019, Çarşamba
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Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Tolgahan Acar'a kulübe verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tolgahan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Tolgahan Acar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Üç sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen kaleci Tolgahan, 56 maçta görev aldı.
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