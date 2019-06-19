19 Haziran 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Kayseri’nin hedefi Akigolu Sissoko

Kayseri’nin hedefi Akigolu Sissoko
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Milili ön libero , 'un transfer listesine girdi.

Kadrosunda 4 yabancı kalan Kayseri, Akhisar'ın Malili ön liberosu 'ya kanca attı. Akigo'yla kontratı bitecek 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 45 maçta oynadı. Sissoko, ön libero dışında, stoper ve orta sahada da görev alabiliyor.
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