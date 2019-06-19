19 Haziran 2019, Çarşamba
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Kayseri’nin hedefi Akigolu Sissoko
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Milili ön libero Sissoko, Kayserispor'un transfer listesine girdi.
Kadrosunda 4 yabancı kalan Kayseri, Akhisar'ın Malili ön liberosu Sissoko'ya kanca attı. Akigo'yla kontratı bitecek 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 45 maçta oynadı. Sissoko, ön libero dışında, stoper ve orta sahada da görev alabiliyor.
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