Sivasspor’a Sambacı joker

Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra transfere hız veren Sivasspor'un, Braga'nın Brezilyalı sağ beki Marcelo Goiano'yla el sıkıştığı öğrenildi.

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Portekiz ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, bir joker gibi stoper ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kırmızı-beyazlılarla 170 maça çıkan ve 15 asist, 5 gol üreten Goiano, geçtiğimiz sezon ise 38 karşılaşmada boy gösterdi.