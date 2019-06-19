19 Haziran 2019, Çarşamba
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Sivasspor’a Sambacı joker
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra transfere hız veren Sivasspor'un, Braga'nın Brezilyalı sağ beki Marcelo Goiano'yla el sıkıştığı öğrenildi.
Portekiz ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, bir joker gibi stoper ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kırmızı-beyazlılarla 170 maça çıkan ve 15 asist, 5 gol üreten Goiano, geçtiğimiz sezon ise 38 karşılaşmada boy gösterdi.
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