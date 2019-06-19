19 Haziran 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor’a Sambacı joker

Sivasspor’a Sambacı joker
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 19.06.2019

Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlüğe getirdikten sonra transfere hız veren 'un, Braga'nın Brezilyalı sağ beki Marcelo Goiano'yla el sıkıştığı öğrenildi.

Portekiz ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacı, bir joker gibi stoper ve sol bek pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kırmızı-beyazlılarla 170 maça çıkan ve 15 asist, 5 gol üreten Goiano, geçtiğimiz sezon ise 38 karşılaşmada boy gösterdi.
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