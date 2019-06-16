16 Haziran 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor’da 3 ayrılık

Sivasspor’da 3 ayrılık
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Demir Grup ’da, 31 ’ta sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, , ve Gabriel Torje'nin sözleşmelerinin 31 'ta sona erdiği hatırlatıldı.
Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Paul Papp 20, Torje 19 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, Sergio Rochet ise hiçbir resmi maçta şans bulamadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivasspor'dan Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür Sivasspor'dan Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür
Sivasspor Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı Sivasspor Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı
Sivasspor'da Samassa an meselesi Sivasspor'da Samassa an meselesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör