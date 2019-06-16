16 Haziran 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür

Sivasspor'dan Papp, Torje ve Rochet'e teşekkür
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.06.2019

ekiplerinden Demir Grup , sözleşmeleri sona eren futbolcular , ve 'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu , orta saha oyuncusu ve kaleci 'in sözleşmelerinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Paul Papp'a, Gabriel Torje'ye ve Sergio Rochet'e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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