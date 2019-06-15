15 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı

Sivasspor Mamadou Samassa'yı kadrosuna kattı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Fransa 2'nci Lig'de mücadele eden Troyes'un Mali'li kalecisi 'yı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'umuz, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fransa'da Troyes forma giyen ile başkanımız 'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı."
16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven geçen sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Mamadou Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 29 yaşındaki Samassa, 14 kez Mali milli takımının formasını giydi.

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