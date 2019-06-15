15 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Sivasspor'da Samassa an meselesi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

ekiplerinden Demir Grup Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.

Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fransa ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98'lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa'nın da 'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Diğer yandan kaleci Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi.

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