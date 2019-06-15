15 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Bak işte yaklaşıyor Fırtına

Bak işte yaklaşıyor Fırtına
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

Bordo mavili kulübün dergisinin Haziran-Temmuz ortak sayısı satışa çıktı.

" işte yaklaşıyor " yazan kapak kurgusu çok beğenildi. 164. sayıda Caleb Ekuban röportajı, geçtiğimiz sezona dair değerlendirme ve daha birçok önemli konu işlendi. Resmi siteden "Bulunduğunuz şehirdeki D&R'lardan Dergisini satın alabilirsiniz" denildi.
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