15 Haziran 2019, Cumartesi
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Bak işte yaklaşıyor Fırtına
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Bordo mavili kulübün dergisinin Haziran-Temmuz ortak sayısı satışa çıktı.
"Bak işte yaklaşıyor Fırtına" yazan kapak kurgusu çok beğenildi. 164. sayıda Caleb Ekuban röportajı, geçtiğimiz sezona dair değerlendirme ve daha birçok önemli konu işlendi. Resmi siteden "Bulunduğunuz şehirdeki D&R'lardan Trabzonspor Dergisini satın alabilirsiniz" denildi.
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