15 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivas’ın gözü Yatabare’de

Sivas’ın gözü Yatabare’de
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'ın gelişiyle transferde kolları sıvayan , 'lu Mustapha Yatabare'yi gündemine aldı.

Yeşil-beyazlılarda gözden düşen 33 yaşındaki Mali'li oyuncuyla görüşmeler sürerken; bonserviste problem yaşanmayacağı ifade edildi. Geçen sezon 29 maçta görev yapan Yatabere, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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