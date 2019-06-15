15 Haziran 2019, Cumartesi
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Sivas’ın gözü Yatabare’de
Giriş Tarihi: 15.06.2019
Rıza Çalımbay'ın gelişiyle transferde kolları sıvayan Sivasspor, Konyaspor'lu Mustapha Yatabare'yi gündemine aldı.
Yeşil-beyazlılarda gözden düşen 33 yaşındaki Mali'li oyuncuyla görüşmeler sürerken; bonserviste problem yaşanmayacağı ifade edildi. Geçen sezon 29 maçta görev yapan Yatabere, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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