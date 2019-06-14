14 Haziran 2019, Cuma
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Sivasspor'dan transfer taarruzu
Giriş Tarihi: 14.06.2019
Rıza Çalımbay'ı takımın başına getiren Sivasspor, transferde de atağa kalktı. Yiğidolar, Alper Potuk ve Eren Derdiyok'a teklifini iletti.
Görüşmeleri doğrulayan Çalımbay yaptığı açıklamada, "Yerli ve yabancı birçok oyuncu ile temas halindeyiz. Alper Potuk ile görüştük, bu transfer olursa kiralık olacak. Eren Derdiyok'tan da haber bekliyoruz. Diagne'den eksiği yok, fazlası var; Eren'le duygusal bağınızın da iyi olması lazım" diye konuştu. Aaatıf'la da ilgilendiklerini belirten Çalımbay, "Yüksek bir ücret alıyor ancak bir görüşme yapacağız" dedi. Öte yandan Yiğidolar, Fransa'nın Troyes takımıyla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Malili kaleci Mamadou Samassa'yı İstanbul'a getirdi. Son görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.
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