14 Haziran 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'dan transfer taarruzu

Sivasspor'dan transfer taarruzu
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

'ı takımın başına getiren , transferde de atağa kalktı. Yiğidolar, ve 'a teklifini iletti.

Görüşmeleri doğrulayan Çalımbay yaptığı açıklamada, "Yerli ve yabancı birçok oyuncu ile temas halindeyiz. ile görüştük, bu olursa kiralık olacak. 'tan da haber bekliyoruz. Diagne'den eksiği yok, fazlası var; Eren'le duygusal bağınızın da iyi olması lazım" diye konuştu. Aaatıf'la da ilgilendiklerini belirten Çalımbay, "Yüksek bir ücret alıyor ancak bir görüşme yapacağız" dedi. Öte yandan Yiğidolar, 'nın Troyes takımıyla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Malili kaleci Mamadou Samassa'yı 'a getirdi. Son görüşmelerin ardından imzaların atılması bekleniyor.
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