11 Haziran 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor 2. Başkanı Erdal Sarılar: “12 futbolcu alacağız”

Sivasspor 2. Başkanı Sarılar: “12 futbolcu alacağız”
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 11.06.2019

Demir Grup Kulübü 2. Başkanı , çalışmaları ile ilgili konuştu. Sarılar, yeni sezonda takıma 12 futbolcu takviye edeceklerini belirterek, transfer çalışmalarını ’ın yapacağını söyledi.

2. Başkan , Çalımbay'a sonsuz güvendiklerini söyleyerek, "Rıza hocamızla imzaları attık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Geçen yıl 2 tane genç hoca ile devam ettik ama tecrübe yönünden bir takım aksaklıkları gözlemledik. Biz de artık tecrübeliyiz, 20 yılı aşkın bir tecrübemiz var. Rıza hocamıza teklif yaptık. 'Sana şu kadar bütçe, istediğin gibi yap' dedik. '12 tane futbolcu alacaksın, şu kadar da para' dedik. O da sağ olsun kabul etti. Sözleşmesi biten oyuncularımıza ise teklif yapmadık. Rıza hocanın istediği isimlerle yeniden anlaşırız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sivas’ta gündem Aatif ve Potuk Sivas’ta gündem Aatif ve Potuk
Rıza Çalımbay'dan Aatif ve Alper açıklaması Rıza Çalımbay'dan Aatif ve Alper açıklaması
Amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmek "Amacım Sivasspor’u iyi bir yere getirmek"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör