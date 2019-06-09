09 Haziran 2019, Pazar

SİVASSPOR

Sivas’ta gündem Aatif ve Potuk

Sivas’ta gündem Aatif ve Potuk
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 09.06.2019

, ve ’dan eski öğrencilerini Yiğido yapmak istiyor

'un yeni teknik direktörü , kırmızı-beyazlı camiaya transfer müjdesi verdi. İsmi kırmızı-beyazlılarla anılan 'den Alper Poutk ve Rizespor'dan Aatıf'ı istediğini söyleyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Buraya gelmelerini çok isteriz tabi ki ama şartlara bağlı. Eğer bizi aşmazsa kendilerini taraftar da, biz de görmek isteriz" diye konuştu. Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar kontratı olan Potuk için kiralık formülü düşünülürken, Rizespor'la anlaşamayan Aatıf'ın ise gol krallığı yaşadığı eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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