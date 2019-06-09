Sivas’ta gündem Aatif ve Potuk
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ve Sivasspor’dan eski öğrencilerini Yiğido yapmak istiyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı camiaya transfer müjdesi verdi. İsmi kırmızı-beyazlılarla anılan Fenerbahçe'den Alper Poutk ve Rizespor'dan Aatıf'ı istediğini söyleyen 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Buraya gelmelerini çok isteriz tabi ki ama şartlara bağlı. Eğer bizi aşmazsa kendilerini taraftar da, biz de görmek isteriz" diye konuştu. Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar kontratı olan Potuk için kiralık formülü düşünülürken, Rizespor'la anlaşamayan Aatıf'ın ise gol krallığı yaşadığı eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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