Rıza Çalımbay Sivasspor'da!

Geçen sezon Konyaspor’u çalıştıran 56 yaşındaki başarılı teknik direktör, 2010- 13 yılları arasında görev yaptığı Yiğido’yla anlaştı. İmza töreni yarın yapılacak.

Sivasspor, teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaştı. Son haftalarda ligde kalmayı garantileyen ve Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrasında yardımcılığını yapan mevcut teknik direktör Hakan Keleş'le devam etmeme kararı alan kırmızıbeyazlılar, daha önce de takımda görev yapan Rıza Çalımbay'la her konuda anlaştı. Son olarak Konya'yı çalıştıran ve başarısız olduğu gerekçesi ile 13. haftada 17 puan topladığı yeşil-beyazlılardan gönderilen Çalımbay'la yarın resmi imzalar atılacak.



KARİYERİNDEKİ 15. TAKIMI OLDU

2001'den bu yana teknik direktörlük yapan, Beşiktaş'taki futbolculuğu döneminde 'Atom Karınca' lakabını alan Rıza Çalımbay, daha önce Sivas'ta da görev yapmıştı. 56 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerinde en çok çalıştığı takım da yine Sivasspor. Çalımbay, 2010-13 arasında çalıştığı Yiğido'da 117 maça çıktı. Yiğido'da 45 galibiyet, 29 beraberlik ve 43 mağlubiyet elde etti. Daha önce 14 takımda görev alan Rıza Çalımbay, 15. teknik direktörlüğüne Sivas'ta başlayacak.



Rıza Çalımbay, Göztepe'yle başladığı teknik adamlık kariyerinde Denizli, A.Gücü, Rize, Beşiktaş, Osmanlı, Eskişehir, Mersin İY, Kasımpaşa, Antalya, Trabzon ve Konya'da görev aldı.