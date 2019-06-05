05 Haziran 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor Rıza Çalımbay ile imzalıyor

Sivasspor Rıza Çalımbay ile imzalıyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 05.06.2019

için anlaştığı ile sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezonu Hakan Keleş yönetiminde tamamlayan , yola devam etmeme kararı aldıktan sonra eski teknik direktörlerinden ile temasa geçti. Başkan 'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanan Rıza Çalımbay'ın cuma günü kente gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Geçen sezonun 13'üncü haftasından itibaren takım çalıştırmayan Çalımbay'ın transfer listesinin de hazır olduğu, izlemesini yaptığı oyuncuların isimlerini de yönetim kuruluna ilettiği öğrenildi. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Demir Grup Sivasspor'un yeni sezona yenilenmiş bir ekip ile girmek için çalışma yapacağı ifade edildi. Çalımbay, daha önce görev yaptığı Sivasspor ile 2013 yılında yollarını ayırmıştı.

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