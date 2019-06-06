06 Haziran 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay Sivasspor ile imzalıyor

Rıza Çalımbay Sivasspor ile imzalıyor
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2019

’da 2. Çalımbay devri yarın yeniden başlayacak. Bir süredir Çalımbay'la görüşen kırmızı-beyazlılar, prensip anlaşmasına vardı ve yarın işi resmiyete dökecek. , yarın kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Teknik direktörlük konusunda 'la bir süredir görüşen , tecrübeli teknik adamdan beklediği cevabı aldı. 'Atom Karınca' lakaplı Rıza Çalımbay, yarın kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.

Sivasspor ile anlaşan Rıza Çalımbay, bugün memleketi Sivas'a geldi. Sivas'a gelen Çalımbay, direkt kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Yarın imzalanacak sözleşme ile ilgili detayların konuşulduğu görüşmede, Çalımbay'ın memleketine yeniden dönmesinden dolayı mutlu olduğu belirtildi.
Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor'da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak 'un başında 'de 14 maça çıkmıştı.

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