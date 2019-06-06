Rıza Çalımbay Sivasspor ile imzalıyor

Sivasspor’da 2. Çalımbay devri yarın yeniden başlayacak. Bir süredir Çalımbay'la görüşen kırmızı-beyazlılar, prensip anlaşmasına vardı ve yarın işi resmiyete dökecek. Rıza Çalımbay, yarın kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Teknik direktörlük konusunda Rıza Çalımbay'la bir süredir görüşen Sivasspor, tecrübeli teknik adamdan beklediği cevabı aldı. 'Atom Karınca' lakaplı Rıza Çalımbay, yarın kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.

Sivasspor ile anlaşan Rıza Çalımbay, bugün memleketi Sivas'a geldi. Sivas'a gelen Çalımbay, direkt kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Yarın imzalanacak sözleşme ile ilgili detayların konuşulduğu görüşmede, Çalımbay'ın memleketine yeniden dönmesinden dolayı mutlu olduğu belirtildi.

Çalıştırdığı takımlar arasında en fazla süre görev yaptığı camia olan Sivasspor'da 108 maça çıkan Rıza Çalımbay son olarak Konyaspor'un başında Süper Lig'de 14 maça çıkmıştı.