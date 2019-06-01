01 Haziran 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Rıza Çalımbay: "Hedef paradan önemli"

Rıza Çalımbay: Hedef paradan önemli
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 01.06.2019

’un büyük ölçüde anlaştığı , “Bizim için hedef maddiyattan önemli. Başarı odaklı olmalı” dedi.

'de son olarak Atiker 'u çalıştıran , gelecek hedefleri hakkında Spor'a açıklamalarda bulundu. ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Çalımbay, "Şu anda görüştüğümüz takımlar var. Bizi için hedefe götürecek. Benim için maddiyattan daha önemli başarı. Hedefi olan takım olursa başlayacağız. Mutlaka da bu sene sezon başı başlayacağız" diye konuştu. Konyaspor'da çok başarılıyken ayrıldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, 'ın tercihi için şu yorumu yaptı: Hepimizin adı geçmişti, ama yönetim öyle bir karar verdi. Hayırlısı olsun.
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