01 Haziran 2019, Cumartesi
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Rıza Çalımbay: "Hedef paradan önemli"
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Sivasspor’un büyük ölçüde anlaştığı Rıza Çalımbay, “Bizim için hedef maddiyattan önemli. Başarı odaklı olmalı” dedi.
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, gelecek hedefleri hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sivasspor ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen Çalımbay, "Şu anda görüştüğümüz takımlar var. Bizi için hedefe götürecek. Benim için maddiyattan daha önemli başarı. Hedefi olan takım olursa başlayacağız. Mutlaka da bu sene sezon başı başlayacağız" diye konuştu. Konyaspor'da çok başarılıyken ayrıldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı tercihi için şu yorumu yaptı: Hepimizin adı geçmişti, ama yönetim öyle bir karar verdi. Hayırlısı olsun.
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