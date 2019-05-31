31 Mayıs 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi!

Sivasspor'da Çalımbay dönemi!
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'ı getirmek için harekete geçti.

Son olarak Konyaspor'da görev yapan 'un gündeminde. Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Çalımbay'ın, Sivasspor ile son detayları görüşerek imza atması bekleniyor.
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