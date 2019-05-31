31 Mayıs 2019, Cuma
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Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi!
Giriş Tarihi: 31.05.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirmek için harekete geçti.
Son olarak Konyaspor'da görev yapan Rıza Çalımbay Sivasspor'un gündeminde. Adı uzun süre Beşiktaş ile anılan Çalımbay'ın, Sivasspor ile son detayları görüşerek imza atması bekleniyor.
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