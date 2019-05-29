29 Mayıs 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'da gol yükünü Kone taşıdı

Sivasspor'da gol yükünü Kone taşıdı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Süper lig ekiplerinden Demir Grup 'da deneyimli forvet oyuncusu , bu yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

35 yaşındaki golcü, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 40 golün 10'unda imzası bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol sevincini de 'nda yaşadı. 'un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone'yi 7 golle takip etti.

2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

(11), Emre Kılınç (7), Serhiy Rybalka (4), (4), Douglas (3), David Braz (3), (3), Fousseni Diabate (2), Fatih Aksoy (1), Delvin N'Dinga (1), Erdoğan Yeşilyurt (1), (1)
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