28 Mayıs 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'un yüzü evinde güldü

Sivasspor'un yüzü evinde güldü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 28.05.2019

'i 41 puanla 12. sırada tamamlayan Demir Grup , 27 puan topladığı iç saha maçlarında başarılı bir performans sergiledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon deplasmana oranla evinde daha başarılı bir grafik çizdi. İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 27 puan toplamayı başaran , deplasmanda ise 17 karşılaşmada 14 puan kazandı.

Ligde iç sahada en başarılı 8. takım olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 17 maçtan 7'sinden galibiyetle, 6'sından beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, deplasmanda ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti, 9 kez de rakiplerine boyun eğdi.

İç sahada rakip fileleri 24 kez havalandırıp kalesinde 18 gol gören Sivasspor, deplasmanda ise 25 gol attı, 36 gol yedi.

SAHASINDA ŞAMPİYONU YENDİ

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 'u 2-0, 'yi 2-0, MKE Ankaragücü'nü 4-0, Akhisarspor'u 2-1, Evkur 'u 2-0 ve şampiyon 'ı 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Kasımpaşa'ya 3-0, 'a 2-1, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-1 ve 'a 2-1 yenilen Sivasspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 2-2, ile 0-0, 'la 0-0, 'la 1-1, 'la 1-1 ve 'le 0-0 berabere kaldı.

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