16 Mart 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da futbolculara 5 gün izin verildi

Sivasspor'da futbolculara 5 gün izin verildi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Spor Toto ekiplerinden Demir Grup 'da milli maç arası ve yerel seçimler nedeniyle lige verilen arada futbolculara 5 gün izin verildi.

'in 26. haftasında deplasmanda 'ye 2-1 yenilen kırmızı-beyazlı ekipte maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş tarafından futbolculara A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta 'de Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların ardından 31 Mart tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle lige verilecek ara nedeniyle 5 gün izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 21 Mart Perşembe günü saat 18.00'de kulüp tesislerimizde toplanarak ligin 27. haftasında kendi sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başlayacak.

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