14 Mart 2019, Perşembe

SİVASSPOR

DG Sivasspor Fenerbahçe maçına hazır

DG Sivasspor Fenerbahçe maçına hazır
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2019

'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Demir Grup karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan Demir Grup karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmalarının ardından çıkış koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sivasspor kafilesi bugün saat 16.30'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan 'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem düdük çalacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Sırada Fenerbahçe var Sırada Fenerbahçe var
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör