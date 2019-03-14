14 Mart 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor'un uçuşuna 'yıldırım' rötarı

F.Bahçe maçı öncesi şok! Uçağa yıldırım isabet etti
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 Giriş Tarihi: 14.03.2019

'de yarın ile karşılaşacak olan kafilesinin seyahat edeceği uçağa havada yıldırım çarpması nedeni ile uçuş ileri bir saate ertelendi.

maçının hazırlıklarını tamamlayan kafilesi, saat 16.30'da gerçekleşecek olan uçuş için Nuri Demirağ Havaalanı'na geçti. Ancak 'dan gelen TK7375 sefer sayılı Anadolujet uçağına kent yakınlarında inişe geçtiği sırada yıldırım isabet etti.

Güvenli şekilde alana inerek yolcularını indiren uçakta biriken elektrik yüklemesinin giderilmesi için, uçuş ileri bir saate ertelendi. 'na uçmak için alanda bekleyen Demir Grup Sivasspor kafilesi bunun üzerine otobüsle yeniden tesislere döndü. Uçağın İstanbul için 21.00 sıralarında havalanacağı öğrenildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzu saat 16.30'da İstanbul'a taşıyacak uçak bir önceki seferde yaşanan teknik sorun nedeniyle rötar yaptı. Kafilemizin 21.00 - 22.00 saatleri arasında İstanbul'a uçması planlanmaktadır. Demir Grup Sivasspor'umuz kulüp tesislerimize döndü ve uçuş saatini bekliyor" ifadelerine yer verildi.

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