13 Mart 2019, Çarşamba
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YENİ 4 EYLÜL STADI FİNALE HAZIR
Ziraat Türkiye Kupası finaline 16 Mayıs Perşembe günü ev sahipliği yapacak, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor. 27 bin 500 seyirci kapasiteli stadın Stadyum Müdürü Fatih Şimşek, finale kadar eksiklerin tamamlanacağını söyledi. Yukarıyı yakaladık, bırakmamamız lazım" diye konuştu.
Sırada Fenerbahçe var
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Yeni Malatyaspor’u deviren Sivasspor’da Diabate ve Fatih Fenerbahçe’ye de gözdağı verdi.
Kötü gidişata Malatya zaferiyle 'dur' diyen Sivasspor, Kadıköy'de F.Bahçe karşısında da galibiyet planı yapıyor. Diabate, "F.Bahçe maçından sonra milli ara geliyor. Kazanarak, arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" sözleriyle güçlü rakiplerine meydan okudu. Sivasspor ile ilk kez Malatya karşısında 11'de çıkan ve bir de gol atan Fatih Aksoy, F.Bahçe maçı için, "Bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var.
YENİ 4 EYLÜL STADI FİNALE HAZIR
Ziraat Türkiye Kupası finaline 16 Mayıs Perşembe günü ev sahipliği yapacak, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor. 27 bin 500 seyirci kapasiteli stadın Stadyum Müdürü Fatih Şimşek, finale kadar eksiklerin tamamlanacağını söyledi. Yukarıyı yakaladık, bırakmamamız lazım" diye konuştu.
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