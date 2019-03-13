13 Mart 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sırada Fenerbahçe var

Sırada Fenerbahçe var
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2019

’u deviren ’da Diabate ve Fatih ’ye de gözdağı verdi.

Kötü gidişata zaferiyle 'dur' diyen , 'de F.Bahçe karşısında da galibiyet planı yapıyor. Diabate, "F.Bahçe maçından sonra milli ara geliyor. Kazanarak, arayı iyi değerlendirmek istiyoruz" sözleriyle güçlü rakiplerine meydan okudu. Sivasspor ile ilk kez Malatya karşısında 11'de çıkan ve bir de gol atan Fatih Aksoy, F.Bahçe maçı için, "Bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var.

YENİ 4 EYLÜL STADI FİNALE HAZIR

finaline 16 Mayıs Perşembe günü ev sahipliği yapacak, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın çimlerine adeta bebek hassasiyetiyle bakılıyor. 27 bin 500 seyirci kapasiteli stadın Stadyum Müdürü Fatih Şimşek, finale kadar eksiklerin tamamlanacağını söyledi. Yukarıyı yakaladık, bırakmamamız lazım" diye konuştu.
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