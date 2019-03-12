12 Mart 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2019

takımlarından 'un orta saha oyuncusu Fousseni Diabate, ligde ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Diabate, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyeti seri halde devam ettirmek istediklerini dile getiren Diabate, "Fenerbahçe maçından sonra milli takım maç arası geliyor. Fenerbahçe maçını kazanarak, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Diabate, "Fenerbahçe maçını diğer maçlarla aynı görüyorum. Burada oynadığımız maçlar gibi zor bir maç olacak. Her zaman oynadığım gibi oynayacağım. Malatyaspor maçındaki gibi arzulu ve istekli başlarsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Antrenman

, 'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, açma-germe, kondisyon ve koordinasyon hareketlerinin ardından, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle David Braz salonda çalıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması Hakan Keleş'ten Fenerbahçe açıklaması
Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz "Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz"
Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz "Gol yemeden galip geldiğimiz için mutluyuz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör