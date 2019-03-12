Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Fousseni Diabate, ligde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Diabate, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları galibiyeti seri halde devam ettirmek istediklerini dile getiren Diabate, "Fenerbahçe maçından sonra milli takım maç arası geliyor. Fenerbahçe maçını kazanarak, lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." dedi.

Deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Diabate, "Fenerbahçe maçını diğer maçlarla aynı görüyorum. Burada oynadığımız maçlar gibi zor bir maç olacak. Her zaman oynadığım gibi oynayacağım. Malatyaspor maçındaki gibi arzulu ve istekli başlarsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, açma-germe, kondisyon ve koordinasyon hareketlerinin ardından, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle David Braz salonda çalıştı.