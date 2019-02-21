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Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve reaksiyon sürati çalışmasıyla başladı. Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.
Kırımızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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