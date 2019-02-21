21 Şubat 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 Giriş Tarihi: 21.02.2019

, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümü, ısınma ve reaksiyon sürati çalışmasıyla başladı. Eğitsel oyunlar ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırımızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

- karşılaşması cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SİVASSPOR HABERLERİ
Hakan Keleş: Hakemler baskı altında kalıyor Hakan Keleş: "Hakemler baskı altında kalıyor"
Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde Diabate'nin gözü UEFA Avrupa Ligi'nde
Sivasspor'un rakibi Erzurumspor Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör