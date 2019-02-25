25 Şubat 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Bursaspor mesaisi başladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Teknik Direktörü , ile deplasmanda zor bir maça çıkacaklarını belirterek, puanla dönmeyi arzuladıklarını söyledi.

Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde ile iç sahada oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısında kötü bir oyun sergilediklerini ve 2-0 geriye düştüklerini anımsattı. İkinci yarıda 2-1'i yakaladıklarını hatırlatan Keleş, sonuca gidemeyerek mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.

Ligde hafta sonu ile deplasmanda zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Keleş, "Ligde her maç zor, bundan sonra puan almak zor. Bursaspor'un konumu kötü, biz biraz daha rahat konumdayız. Çok zor geçecek bir maç. Bursaspor içeride oynayan, seyircisiyle baskı kurabilen, coşkulu oynayan bir takım. Biz de onların coşkusuna ikili mücadelelerimize karşılık verirsek puanla dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son iki haftada ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'a mağlup olduklarını anımsatan Keleş, "Bu iki maçı alsaydık, puan cetvelinde 4. olacaktık. Fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Şu an hedefimizde ufak tefek sapmalar olacak, ligde mağlubiyetler oluyor. Fakat önümüzde buraya kadar getirmiş bir takım var. Bir seri, bir çıkış yakalarsak tekrar Avrupa hedefini kovalayabiliriz." diye konuştu.

BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

, ligin 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Koordinasyon çalışmalarının ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

, Diabate ve David Braz sakatlıkları nedeniyle salonda çalışırken, izinli antrenmana katılmadı.

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