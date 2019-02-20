20 Şubat 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Hakan Keleş: "Hakemler baskı altında kalıyor"

Hakan Keleş: Hakemler baskı altında kalıyor
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 Giriş Tarihi: 20.02.2019

ekiplerinden 'un teknik direktörü , rakiplerinin yaptığı açıklamaların hakemleri baskı altına aldığını savundu.

Keleş, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde geçen hafta deplasmanda karşısında iyi oynadıklarını ancak mağlup olduklarını anımsattı.

Hakemler hakkında bu zamana kadar konuşmadığını vurgulayan Keleş, "Zaten kulüp olarak böyle bir prensibimiz var. Senelerdir konuşmuyoruz, ligin 22 haftasında hiç konuşmadık. Ama bakıyorum özellikle rakiplerimiz her hafta, yöneticisi, başkanı, futbolcusu ve hocası hepsi, bir sonraki maçta hakemleri etkileyebilmek için açıklamalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kulüp olarak hakemler hakkında böyle bir açıklama yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getiren Keleş, " deplasmanında hakemlerin bu açıklamalardan etkilendiğini gördüm. Sahada oyuna odaklı olmaya çalışıyoruz, onun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Yapılan açıklamalarla hakemlerin baskı altına alındığını savunan Keleş, şunları kaydetti:

"Bundan sonra etkileneceklerini düşünmüyorum, yeni bir (MHK) geldi. İnşallah hakemler hakkında yapılan açıklamalara bir tedbir alırlar. Maçlarda bir sürü pozisyonumuz var, hiçbirini dile getirmiyoruz. Erzurumspor maçında Emre Kılıç'a yapılan iki tane penaltı var. Kulüp olarak hiçbir şekilde hakemleri konuşmadık. Hakemlerden biz de sıkıntı çekiyoruz ama konuşmuyoruz. Rakiplere bakıyorum başkanından tutun, hocası, futbolcusu, bütün herkes hakemler hakkında enteresan açıklamalar yapıyorlar, ceza aldıkları yok. Oyunda hakemlerin etkilendiğini düşünüyorum. Hakemler baskı altında kalıyor."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yeni yeni oturmaya başladığını aktaran Keleş, hakemlerin baskı altına alınmadan rahat bırakılması gerektiğine vurgu yaptı.

Keleş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında kaybettikleri 3 puanı ligde bu hafta maçını kazanarak, telafi etmek istediklerini sözlerine ekledi.

ANTRENMAN
, 'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Gruplar halinde kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.

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