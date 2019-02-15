15 Şubat 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Sivas’ta Diabate müjdesi
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, TRT Spor'da katıldığı programda camiaya müjde verdi.
Otyakmaz, İngiltere'de Leicester'dan kiralanan ve 4 maçta yaptığı 3 asistle dikkat çeken 23 yaşındaki Malili kanat oyuncuları Diabate'yi 1 yıl daha kiralamak istediklerini söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!