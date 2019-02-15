15 Şubat 2019, Cuma

SİVASSPOR

Sivas’ta Diabate müjdesi

Sivas’ta Diabate müjdesi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 15.02.2019

 Başkanı , Spor'da katıldığı programda camiaya müjde verdi.

Otyakmaz, 'de Leicester'dan kiralanan ve 4 maçta yaptığı 3 asistle dikkat çeken 23 yaşındaki Malili kanat oyuncuları Diabate'yi 1 yıl daha kiralamak istediklerini söyledi.
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