14 Şubat 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Sivas ilk 4’e göz dikti

Sivas ilk 4’e göz dikti
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

teknik direktörü , 'da da serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.

galibiyetini Akhisar zaferiyle perçinleyen 'ta , 'da da serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Keleş, "Ligde ilk dört için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum'dan puanla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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