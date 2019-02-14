14 Şubat 2019, Perşembe
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Sivas ilk 4’e göz dikti
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş, Erzurum'da da serilerini sürdürmek istediklerini söyledi.
Kasımpaşa galibiyetini Akhisar zaferiyle perçinleyen Sivas'ta Hakan Keleş, Erzurum'da da serilerini sürdürmek istediklerini söyledi. Keleş, "Ligde ilk dört için üç puana daha ihtiyacımız var. Erzurum'dan puanla dönüp hedefimize yaklaşmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.
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