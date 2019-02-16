Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.
Ligde son üç maçında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1, evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 31 puan toplayarak haftaya 7. sırada girerken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18 puanla 17. sırada haftaya başladı.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira, Sergio Rochet ile Gabriel Torje'nin sakatlığı bulunurken, savunma oyuncusu Ziya Erdal ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca Hakan Arslan, Mattias Bjarsmyr ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
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