01 Şubat 2019, Cuma
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Özer, Sivasspor’da
Giriş Tarihi: 01.02.2019
Leicester'dan Diabate, Yokohama’dan Vieira ve Beşiktaş’tan Fatih Aksoy’u kadrosuna katan Sivasspor, son gün bir transfere daha imza attı.
Sezonun ilk yarısında Erzurumspor formasıyla ter döken ve geçtiğimiz günlerde mavibeyazlılardan ayrılan Özer Hurmacı, kendisini sezon sonuna kadar Sivassporlu yapan imzayı attı. Daha önce Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisarspor ve Osmanlıspor formaları da giyen 32 yaşındaki tecrübeli maestro, ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmada, sadece 1 asist yaptı.
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