Yiğidoya sambacı maestro!

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Yiğido'ya sambacı maestro!
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Teknik Direktör Hakan Keleş, 23 yaşındaki maestro için ufak pürüzlerin kaldığını ve imzanın an meselesi olduğunu söyledi
Sivasspor, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yiğido, Fransa'da Nantes'te oynayan Lucas Evangelista'yla el sıkıştı. 19 yaşında Brezilya'da Sao Paolo'dan, Udinese'ye 4 milyon euro'ya transfer olan 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Brezilya U20'de de forma giydi ve büyük bir potansiyel olarak gösterilirken, beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı. Kiralık gittiği Portekiz'de Estoril'de 34 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri tekrar üzerine çekti ve 4 milyon euro'ya Nantes'a imza attı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Evangelista için teknik direktör Hakan Keleş, "Kulübü ve oyuncuyla problemleri aşmaya çalışıyoruz. Büyük bir çoğunluğunu aştık" diye müjdeyi verdi.
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