Sivasspordan Hugo Viera açıklaması

29 Ocak 2019, Salı
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadromuza kattığımız Hugo Vieira kulüp tesislerimizde çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlandı. Dün İstanbul'a kontrollere giden sporcumuz ayrıca Portekiz'e giderek kendi doktorunda muayene olmak istemiştir" denildi.
Sivasspor'dan Hugo Viera açıklaması
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Demir Grup Sivasspor çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadromuza kattığımız Hugo Vieira kulüp tesislerimizde çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlandı. Dün İstanbul'a kontrollere giden sporcumuz ayrıca Portekiz'e giderek kendi doktorunda muayene olmak istemiştir" denildi.
Portekiz'de yapılacak kontrollerin ardından futbolcunun sağlık durumunun netlik kazanacağı ve gerekli açıklamanın daha sonra kulüp tarafından yapılacağı bildirildi.
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