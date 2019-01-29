29 Ocak 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Hugo Viera açıklaması

Sivasspordan Hugo Viera açıklaması
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 29.01.2019

Demir Grup çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan Portekizli forvet 'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadromuza kattığımız kulüp tesislerimizde çıktığı ilk antrenmanında sol dizinden sakatlandı. Dün 'a kontrollere giden sporcumuz ayrıca Portekiz'e giderek kendi doktorunda muayene olmak istemiştir" denildi.

Portekiz'de yapılacak kontrollerin ardından futbolcunun sağlık durumunun netlik kazanacağı ve gerekli açıklamanın daha sonra kulüp tarafından yapılacağı bildirildi.

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