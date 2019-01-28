28 Ocak 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Keleş: 3 puanı alabilirdik

Keleş: 3 puanı alabilirdik
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı. Özellikle ilk yarıda net fırsatlar bulduklarını belirten genç hoca, " gibi bir rakip karşısında önemli pozisyonlara girmemize rağmen bunları değerlendiremedik. Son vuruşlarda başarılı olabilseydik sonuç farklı olabilirdi. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Özellikle taraftarımızın önündeki maçlarda saha avantajını kullanmalıyız. Şans verdiğimiz herkes bugün (dün) elinden geleni yaptı. İnanıyorum ki, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında 3 haftalık galibiyet özlemine son vereceğiz" açıklamasında bulundu.

EVİNDE YİĞİDO!
Bu sezon sahasında tek yenilgisi bulunan Sivas, sahasındaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Trabzonspor'a karşı öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamayan kırmızı-beyazlılar, son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 de beraberlik aldı. Taraftarlarının da desteğini alan Yiğidolar, 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

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