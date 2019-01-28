28 Ocak 2019, Pazartesi

SİVASSPOR

Kone’den itiraf: Faul yoktu

Kone’den itiraf: Faul yoktu
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2019

'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu.

'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu. cephesinin itiraz ettiği gol öncesi verilen faul kararıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Golümden önce bir faul söz konusu değildi. Onlar da gol atınca biz itiraz ettik. Bunlar futbolda olan normal şeyler. Sonuçta dengeli ve güzel bir oyun oldu" sözlerini sarfetti.

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