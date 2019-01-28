28 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Kone’den itiraf: Faul yoktu
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu.
Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu. Trabzonspor cephesinin itiraz ettiği gol öncesi verilen faul kararıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Golümden önce bir faul söz konusu değildi. Onlar da gol atınca biz itiraz ettik. Bunlar futbolda olan normal şeyler. Sonuçta dengeli ve güzel bir oyun oldu" sözlerini sarfetti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SİVASSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!