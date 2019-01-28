Kone’den itiraf: Faul yoktu

Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu.

Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu. Trabzonspor cephesinin itiraz ettiği gol öncesi verilen faul kararıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Golümden önce bir faul söz konusu değildi. Onlar da gol atınca biz itiraz ettik. Bunlar futbolda olan normal şeyler. Sonuçta dengeli ve güzel bir oyun oldu" sözlerini sarfetti.