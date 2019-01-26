26 Ocak 2019, Cumartesi

SİVASSPOR

Sivasspor, Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı

Sivasspor Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2019

ekiplerinden Demir Grup , Portekizli forvet ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kulübü Başkanı , ara döneminde üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devre arası transfer yapmanın zor olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Çok ince eleyip sık dokuyarak önemli transferler yaptık. Diabate transferiyle başladık, daha sonra Fatih Aksoy transferiyle daha da güçlendik. Şimdi ofansif manadaki sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. 'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hugo Vieira ise kırmızı-beyazlı ekibe transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takım için elimden geleni yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hugo Vieira, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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