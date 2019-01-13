13 Ocak 2019, Pazar

SİVASSPOR

Fatih Aksoy resmi sözleşmeyi imzaladı

Fatih Aksoy resmi sözleşmeyi imzaladı
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

'un 'tan 1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu için imza töreni düzenlendi.

Antalya Belek'te kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde konuşan başkan , 'un Sivaslı olduğunu hatırlatarak, Sivaslı bir futbolcuyu kadroya kattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Aksoy'un transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Otyakmaz, " yöneticilerine teşekkür ediyorum bize 1,5 yıl Fatih ile birlikte olmamızı sağladıkları için. Önümüzdeki yıl için takım kadrosunu yaparken, Türk stoperin olmasının hem Türk futbolu için hem de kulübümüz adına iyi olacağı düşüncesiyle şimdiden bu hazırlığı yaptık ve Fatih Aksoy transferini gerçekleştirdik. Bu hem hem de Fatih Aksoy için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Fatih Aksoy ise kırmızı-beyazlı ekibe layık olmaya çalışacağını belirterek, "İnşallah bizim için güzel bir sezon ve devamında da 1,5 yılın hepsinde güzel anılar yaşadığımız bir sezon olur" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Fatih Aksoy resmi sözleşmeye imza atarak Demir Grup Sivasspor forması ile basın mensuplarına poz verdi.

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