12 Ocak 2019, Cumartesi
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"Formanın hakkını vereceğim"
Giriş Tarihi: 11.01.2019
Sivas’ın yeni transferi Diabate, “Formanın hakkını sonuna kadar vereceğim” dedi.
Sivasspor, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester'ın Malili sol kanadı Fousseni Diabate'yle 6 aylık kiralık kontratı imzaladı. 23 yaşındaki genç yetenek imza töreninde, "Sivasspor formasının hakkını sonuna kadar vereceğim" dedi. Tören sonrası A Spor'a konuşan Başkan Mecnun Otyakmaz ise, Beşiktaş'tan stoper Fatih Aksoy ve siyah-beyazlıların ilgilendiği sağ bekleri Douglas konusunda, "Barcelona ile maaşını ortak ödüyoruz. Durumunu Barcelona ile konuşacağız, kalmasını isteriz. Beşiktaş'tan teklif gelmedi, inşallah da gelmez" yorumunu yaparken, Fatih için, "1.5 yıl kiralık istiyoruz. Kendisi de Sivaslı ve burada oynamak isteyecektir. Başkan Fikret Orman'ı bekliyoruz, görüştükten sonra imza atacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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