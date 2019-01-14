Yiğido’ya yıldız müjdesi

Sağ açığa Leicester’dan Diabate’yi alan Sivas’ta Başkan Mecnun Otyakmaz, Fatih Aksoy’un imza töreninde, Robinho’nun yerine yeni bir yıldız sözü verdi

Sivasspor'da Beşiktaş'tan kiralanan 21 yaşındaki stoper Fatih Aksoy'la 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törende genç futbolcu, "Sezon sonuna kadar çok fazla forma şansı bulmaya çalışacağım. Bana gösterilen ilgiye layık olmaya çalışacağım. Sezon sonunda da inşallah güzel günler görürüz" dedi. Başkan Otyakmaz da Sivaslı bir oyuncuyu renklerine katmanın sevindirici olduğunu söylerken, camiaya yıldız transfer sözü verdi. Devre arasında beş oyuncu ile yollarını ayırdıklarını hatırlatan Mecnun Otyakmaz, Yiğido'nun hücum hattındaki en büyük kaybının Brezilyalı eski yıldızları Robinho olduğuna dikkati çekti. Sivasspor Başkanı Otyakmaz, "Hem Diabate transferi hem de bundan sonra görüştüğümüz oyuncular içinden tercih edeceğimiz birisiyle, hücum hattımızda eksik kalacağımızı düşünmüyoruz" diye kırmızı-beyazlı camiaya transfer müjdesi verd