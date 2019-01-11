11 Ocak 2019, Cuma
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Diabate Sivasspor’da
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Yiğido, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester’ın Malili sol açığını kiraladı.
Robinho'yu Başakşehir'e satan Sivasspor, Brezilyalı yıldızının yerini doldurmak için somut adımlar atmaya başladı. Yiğido, Premier Lig'de Leicester'da oynayan 23 yaşındaki Malili sol açık Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Genç futbolcu bugün Sivas'ın Antalya kampına katılarak saat 15.00'te imzayı atacak. Geçen sezon devre arası Fransa'da Ajaccio'dan 2 milyon Euro'ya gelen Diabate, yarım sezonda oynadığı 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. Ancak bu sezon başında fazla şans bulamadı ve 9 maçta, 1 gol atabildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor. Öte yandan Yiğido'nun, M.City'nin 22 yaşındaki Kolombiyalı forveti Marlos Moreno'nun transferi için de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
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