10 Ocak 2019, Perşembe

SİVASSPOR

Fousseni Diabate Sivasspor'da

Fousseni Diabate Sivassporda
SİVASSPOR
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni 'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni , saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

18 Ekim 1995'te Fransa'da dünyaya gelen Diabate, EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak Leicester City'ye transfer olmuştu.
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