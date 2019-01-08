08 Ocak 2019, Salı

SİVASSPOR

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivassporda ikinci yarı hazırlıkları
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

ekiplerinden , devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları için 'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

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