Sivassporda ikinci yarı hazırlıkları

08 Ocak 2019, Salı
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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.
Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
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