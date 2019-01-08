08 Ocak 2019, Salı
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalıştı. Antrenman öncesinde hazır hale getirilen plates toplarıyla koordinasyon idmanı yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmanın kalan bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi. Sakat futbolcusu olmayan Sivasspor tam kadro çalıştı.
Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 08.01.2019
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına devam etti. Sabah gerçekleşen antrenmanda kuvvet idmanı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalıştı. Antrenman öncesinde hazır hale getirilen plates toplarıyla koordinasyon idmanı yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmanın kalan bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi. Sakat futbolcusu olmayan Sivasspor tam kadro çalıştı.
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