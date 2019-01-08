08 Ocak 2019, Salı

SİVASSPOR

Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren , çalışmalarına devam etti. Sabah gerçekleşen antrenmanda kuvvet idmanı yapıldı.

'in ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan , ikinci yarı hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalıştı. Antrenman öncesinde hazır hale getirilen plates toplarıyla koordinasyon idmanı yapan kırmızı-beyazlılar, çalışmanın kalan bölümünde ise taktik idman gerçekleştirdi. Sakat futbolcusu olmayan Sivasspor tam kadro çalıştı.

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