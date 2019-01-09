09 Ocak 2019, Çarşamba

SİVASSPOR

Sivasspor'dan Ada çıkarması

Sivasspordan Ada çıkarması
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2019

’in verdiği müjdesi sonrasında işaret ettiği isimlerin; M.City’den forvet Moreno ve Leicester’dan Diabate olduğu öğrenildi

Takımın yıldızı Robinho'yu lider 'e satan Sivas, yerini doldurmak için transfere hız verdi. Bu transferin şifrelerini ise verdi. Başarılı çalıştırıcının, "5 kişi ile yollarımızı ayırdık. Gidenlerin yerini aynı şekilde oyuncularla tamamlamak zorundasınız. 5 oyuncu almak zorundayız. Robinho çapında 'den 2 oyuncu alacağız" dediği isimlerin; F.Bahçe'nin ilgilendiği Leicester'da forma giyen 23 yaşındaki Fousseni Diabate ile M.City'de oynayan 22 yaşındaki Marlos Moreno olduğu öğrenildi. Kontratı 2022'de sona erecek Malili Diabate için İngilizlerle kiralık transferi konusunda önemli mesafe kat edildiği iddia edildi. Leicester'ın jokeri olan Diabate, sağ açık ve forvette de görev alabiliyor. Kolombiyalı forvet Moreno'nun ise kontratı 2021'de bitiyor. Kiralık gönderildiği ekibi Flamengo'dan dönen genç futbolcu, 8 kez Kolombiya 'nda boy gösterdi ve 1 gol attı. Flamengo'da oynadığı 26 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

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