Demir Grup Sivasspor kamptaki ilk çalışmasını yaptı

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'nın Belek bölgesinde kampa giren Demir Grup Sivasspor, buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu çalışmalarıyla başladı. Koşu çalışmalarının ardından ısınma ve stretching çalışması yapıldı. Antrenman dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk yarıya iyi başlamadıklarını ancak devrenin sonunu iyi getirdiklerini söyledi. Keleş, "İyi bir çıkış yakaladık. Son maç Galatasaray'a mağlup olduk. Şimdi önümüze bakacağız. İkinci yarının hazırlıklarına başladık. Bu arada transfer dönemi ve yoğun bir şekilde geçiyor giden oyuncularımız ve gelecek oyuncularımız var. Sivasspor'u güçlü bir hale getirebilmek için çalışıyoruz. İkinci devrenin ilk maçında Alanyaspor ile oynayacağımız için burada biraz uzun kalacağız. Bir yerlere gelmek için iyi çalışmak istiyoruz. Bugün start verdik umarım istediğimiz noktalara ulaşırız" diye konuştu.

"GELECEK OYUNCULAR VAR"

Takıma dahil olacak isimlerin olduğunu belirten Keleş, "İlk 6'ya girebilirsek memnun olurum. Ben geldiğimden beri bir takım oyunu oturtmaya başladık. Şu anda gelen giden oyuncular fark etmiyor. Tabii ki güç kaybı olacaktır. Ama biz iyi bir takımız. Bunu da sahada gösterdik. Gelecek oyuncularla beraber iyi bir çıkış yakalayacağız. 5 oyuncu ile yollarımızı ayırdık. Bunların yerine 5 oyuncu gelmesi gerekiyor. Genellikle ofansif düşünüyoruz, bir tane de stoper alacağız. Giden oyunculara göre dengeyi kuracağız" ifadelerini kullandı.

"EMRE'NİN MİLLİ TAKIMA GİTMESİNİ İSTİYORUM"

Büyük takımlarla adı anılan Emre Kılınç hakkında da konuşan Keleş, "Emre bizim oyuncumuz ve iyi bir performans sergiliyor. Emre'nin transferden ziyade milli takıma gitmesini istiyorum. Yetenekli, genç ve iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah milli takıma gider" dedi.

Keleş, ayrıca ismi Sivasspor ile anılan Mustafa Pektemek'in ise gündemlerinde olmadığını söyledi.