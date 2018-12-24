24 Aralık 2018, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor'a Robinho yetmedi

Sivasspora Robinho yetmedi
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

Brezilyalı yıldız, deplasmanında 2 gol atıp etkili oldu. Arkadaşları sambacıya ayak uyduramadı

Yiğidoların dünyaca ünlü yıldızı , Stadı'nda karşısında etkili bir performans ortaya koydu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız takımını 1-0 öne geçiren ve skoru 2-2'ye getiren golleri kaydetti. Hücumda adeta tek başına çabaladı. Ancak verimsiz gününde olan takım arkadaşları ona ayak uyduramayınca evine puansız döndü.

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