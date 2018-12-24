Sivasspora Robinho yetmedi

24 Aralık 2018, Pazartesi
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Sivasspor'a Robinho yetmedi
Giriş Tarihi: 23.12.2018
Brezilyalı yıldız, Galatasaray deplasmanında 2 gol atıp etkili oldu. Arkadaşları sambacıya ayak uyduramadı
Yiğidoların dünyaca ünlü yıldızı Robinho, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray karşısında etkili bir performans ortaya koydu. 34 yaşındaki tecrübeli yıldız takımını 1-0 öne geçiren ve skoru 2-2'ye getiren golleri kaydetti. Hücumda adeta tek başına çabaladı. Ancak verimsiz gününde olan takım arkadaşları ona ayak uyduramayınca Sivasspor evine puansız döndü.
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