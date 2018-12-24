Sivasspor ikinci yarıya Antalyada hazırlanacak

24 Aralık 2018, Pazartesi
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Ligin ilk yarısında Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta Sivasspor, iki hazırlık maçı oynayacak.
Sivasspor ikinci yarıya Antalya'da hazırlanacak
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta Antalya'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.
Ligin ilk yarısında Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta Sivasspor, iki hazırlık maçı oynayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip ligin 18. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
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