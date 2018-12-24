24 Aralık 2018, Pazartesi

SİVASSPOR

Sivasspor ikinci yarıya Antalya'da hazırlanacak

Sivasspor ikinci yarıya Antalyada hazırlanacak
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 24.12.2018

ekiplerinden , ligin ikinci yarısı için 2 Ocak'ta 'da toplanarak hazırlıklara başlayacak.

Ligin ilk yarısında Hakan Keleş yönetiminde başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekipte maçı sonrası futbolculara 2 Ocak'a kadar izin verildi. Yiğidolar 2 Ocak'ta Belek'te toplanarak ligin ikinci yarısına burada hazırlanacak. Kampta , iki hazırlık maçı oynayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip ligin 18. haftasında oynayacağı Aytemiz maçına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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