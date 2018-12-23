23 Aralık 2018, Pazar

SİVASSPOR

Hakan Keleş'ten flaş Robinho açıklaması! Transfer...

Hakan Keleşten flaş Robinho açıklaması! Transfer...
SİVASSPOR
Giriş Tarihi: 23.12.2018

teknik direktörü , 4-2 yenildikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu. Keleş, teklifleri alan 'nun geleceğiyle ilgili de konuştu.

teknik direktörü 'in maçının ardındanyaptığı açıklamalar şöyle;

Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Genel maçın kararları ile ilgili, verilen değil ama verilmeyen kararlar etkendi. Puan almak istiyorduk ama kısmet olmadı. Devreden sonra inşallah çıkışımızı devam ettireceğiz. ile hiç problemimiz yok. Bir takım için bence bir armağan. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. İnşallah böyle devam eder. Robinho'yu kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz, daha fazla takviye yapıp, daha iyi olmaya çalışacağız.

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