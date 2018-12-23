Hakan Keleşten flaş Robinho açıklaması! Transfer...

Hakan Keleş'ten flaş Robinho açıklaması! Transfer...
Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş, 4-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Keleş, transfer teklifleri alan Robinho'nun geleceğiyle ilgili de konuştu.
Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş'in Galatasaray maçının ardındanyaptığı açıklamalar şöyle;
Çok şey söylemek istiyorum ama ceza alırım diye söylemeyeceğim. Genel maçın kararları ile ilgili, verilen değil ama verilmeyen kararlar etkendi. Puan almak istiyorduk ama kısmet olmadı. Devreden sonra inşallah çıkışımızı devam ettireceğiz. Robinho ile hiç problemimiz yok. Bir takım için bence bir armağan. Biz ondan memnunuz, o da bizden memnun. İnşallah böyle devam eder. Robinho'yu kesinlikle vermeyi düşünmüyoruz, daha fazla takviye yapıp, daha iyi olmaya çalışacağız.
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