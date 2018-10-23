    23 Ekim 2018, Salı

    SİVASSPOR

    Tamer Tuna: "9 haftada 10 puan bizim mutlu etmedi"

    9 haftada 10 puan bizim mutlu etmedi
    SİVASSPOR
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    ü , maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Ligde 9 haftada toplanan 10 puan takımımızı mutlu etmedi" dedi.

    'in 10. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç ile antrenman sona erdi. Sakatlıkları bulunan Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş ve antrenmana katılmazken hafif sakatlığı bulunan Douglas Pereira dos Santos takımdan ayrı salonda çalıştı.

    Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımın oyun verimliliğinin çok yüksek ve üretken olduğunu söyledi. Kayserispor maçında üretkenliklerini devam ettirmek istediklerin ifade eden Tuna, "Tabii zor bir deplasman. Disiplinli ve güçlü bir takım Kayserispor. Gol sayısı az olsa da; çok isteyen, önde basmaya çalışan ve arzulu bir takım. Oyun yönlerini zaten değerlendiriyoruz. Bunlara yönelik çalışmalar da devam ediyor" dedi.

    Ligde 9 haftada toplanan 10 puanın kendilerini çok mutlu etmediğini kaydeden Tuna, "Oynadığımız oyunlar, yaptığımız işler, gösterdiğimiz performans, hak ettiğimizin altında kaldı. Bunu gerçekleştirmek için de çok yoğun bir mücadele vermeye, iyi oyun oynamaya, keyif alamaya ve ligde üst sıralarda olmayı düşünüyoruz. Umarım Kayserispor maçı ve sonraki süreçte kupa ve ile zorlu bir periyota gireceğiz. Ligin dörtte biri tamamlandı. Defansif anlamda yerine getirmemiz gereken şeyler vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da iyi gidiyor" diye konuştu.
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